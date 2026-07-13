В России стало больше индивидуальных предпринимателей, но меньше компаний

10:07, 13 июля 2026, ПАИ

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России за год увеличилось на 3,5% и достигло 6,6 млн. Такие данные содержит обновленный 10 июля реестр Федеральной налоговой службы, сообщает «Коммерсантъ».

Основной прирост обеспечили индивидуальные предприниматели. Их число за год выросло на 7,8% – до 4,6 млн. В то же время количество юридических лиц, входящих в реестр МСП, сократилось на 5,2% и составило около 2 млн.

Реестр малого и среднего предпринимательства ФНС обновляет один раз в год, одновременно исключая из него компании и предпринимателей, которые перестали соответствовать установленным критериям.

Эксперты связывают разнонаправленную динамику сразу с несколькими факторами. По их мнению, часть предпринимателей переводит бизнес в формат индивидуального предпринимательства, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку. Кроме того, влияние оказывают технические особенности формирования реестра: предельные значения годовой выручки для включения в категорию МСП не пересматривались с 2016 года, поэтому некоторые организации выбывают из него из-за инфляционного роста оборота.

Еще одной возможной причиной сокращения числа юридических лиц специалисты называют усиление контроля со стороны Федеральной налоговой службы за схемами дробления бизнеса и ухода от налогообложения.