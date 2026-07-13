Тюрьма грозит жителю Великих Лук за присвоение машины и мошенничество с триммером

13:27, 13 июля 2026, ПАИ

Тюрьма грозит жителю Великих Лук, обвиняемому в присвоении чужой машины и в мошенничестве с триммером, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

По версии следствия, мужчина, занимавшийся ремонтом автомобилей, получил от клиента машину «Пежо 308» стоимостью 260 тысяч рублей для проведения ремонтных работ. Вместо выполнения обязательств он распорядился автомобилем по своему усмотрению и продал его.

Кроме того, один из знакомых передал ему 33 тысячи рублей для покупки триммера. Деньги мужчина присвоил, товар не приобрёл.

Прокурор города утвердил обвинительное заключение по факту совершения преступлений по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества), а также по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до шести и до пяти лет соответственно. Уголовное дело направили в суд.