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Происшествия

Более 200 тысяч рублей потеряли две псковички из-за мошенников

Несколько жительниц Псковской области стали жертвами мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: ПАИ

По версии следствия, злоумышленники, используя телефоны и мессенджеры, под видом правоохранителей и сотрудников банков обманом завладели деньгами двух жительниц Пскова и Великих Лук на сумму более 200 тысяч рублей.

Аферисты убедили женщин, что для избежания серьёзных финансовых потерь нужно перевести сбережения на «безопасные счета». Убедившись, что их обманули, потерпевшие обратились в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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