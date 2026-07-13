Пскович проник в дом пожилой женщины и украл её золото

11:44, 13 июля 2026, ПАИ

Злоумышленник с применением насилия украл у пожилой жительницы Пскова золотые изделия и попытался скрыться. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, 11 июля около 14 часов в частный дом на улице Белинского в Пскове проник неизвестный мужчина, который с применением насилия похитил у 79-летней горожанки золотые серьги и золотую цепочку с кулоном.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники УМВД России по Пскову незамедлительно провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия. Наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы по ориентировке в кратчайшие сроки задержал подозреваемого в совершении преступления.

Им оказался ранее неоднократно судимый 53-летний мужчина. Часть похищенного у него изъяли.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.