«Несравненный вкус»: болотный янтарь собирают в Псковской области
Морошку, или «болотный янтарь», собирают жители Псковской области. Как сообщают любители тихой охоты в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте», первый урожай ягоды удалось набрать в Гдовском районе.
«Вот такое золото подарило моё болото! Впервые такую ягодку собирала», – поделилась Татьяна. По её словам, морошка обладает несравненным вкусом и послевкусием.
В комментариях к публикации обратили внимание, что царская ягода может быть пока ещё не совсем спелой. Созревшие ягоды имеют более жёлтый, янтарный оттенок.
Белое пианино и дымовая машина: новое оборудование появилось в Центре досуга и культуры Гдова