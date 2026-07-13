«Несравненный вкус»: болотный янтарь собирают в Псковской области

15:28, 13 июля 2026, ПАИ

Морошку, или «болотный янтарь», собирают жители Псковской области. Как сообщают любители тихой охоты в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте», первый урожай ягоды удалось набрать в Гдовском районе.



Фото: Татьяна



Фото: Татьяна



Фото: Татьяна





«Вот такое золото подарило моё болото! Впервые такую ягодку собирала», – поделилась Татьяна. По её словам, морошка обладает несравненным вкусом и послевкусием.

В комментариях к публикации обратили внимание, что царская ягода может быть пока ещё не совсем спелой. Созревшие ягоды имеют более жёлтый, янтарный оттенок.