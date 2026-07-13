Экстремальная жара накроет европейскую часть России

15:52, 13 июля 2026, ПАИ

Новая волна экстремальной жары в Европе сильнее всего затронет европейскую часть России. Об этом РИА Новости сообщил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

По словам учёного, вслед за сильнейшей волной жары, которая в конце июня накрыла Западную Европу, на континент надвигается новая. Её интенсивность, как ожидается, будет несколько ниже предыдущей, однако явление сохранит статус исключительного с точки зрения статистики.

Фаццини отметил, что над европейской частью России сойдутся сразу два аномально тёплых атмосферных процесса: антициклон, распространяющийся из Западной Европы и Северной Африки, и чрезвычайно прогретая воздушная масса, поднимающаяся со стороны Персидской пустыни и Иранского нагорья. Сочетание этих двух потоков, подчеркнул эксперт, сделает данный регион зоной наибольшего температурного удара.

Помимо западной части России, серьёзные последствия ожидаются в Скандинавии, государствах Балтии и Польше.