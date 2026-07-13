27 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю

16:02, 13 июля 2026, ПАИ

27 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области с 6 по 12 июля, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Один раз спасатели выезжали для обеспечения жизнедеятельности островов, 12 раз – на ликвидацию последствий ДТП, один – на идентификацию взрывоопасных предметов. На прошлой неделе спасатели два раза участвовали в поисках людей в природной среде, одного человека удалось спасти.

Два выезда признаны ложными. Ещё девять относятся к категории прочие.

Как сообщалось ранее, за минувшую неделю сотрудники Госавтоинспекции выявили 1 032 нарушения правил дорожного движения.