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Общество

«Хождение по водам»: крестный ход на байдарках и сапбордах проходит в Себеже

Фестиваль православной молодёжи «Хождение по водам Небесного города» проходит в Себеже сегодня, 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Призыв».

  • Фестиваль православной молодёжи стартовал в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Фестиваль православной молодёжи стартовал в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Фестиваль православной молодёжи стартовал в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Фестиваль православной молодёжи стартовал в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Фестиваль православной молодёжи стартовал в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Фестиваль православной молодёжи стартовал в Себеже
    Фото: газета «Призыв»

Главное событие фестиваля – крестный ход на плавсредствах (ялах, байдарках и сапбордах) по водам Себежского озера вокруг древнего городища под пение молитв и звон колоколов. В нём приняли участие священнослужители и молодёжь со всех уголков епархии.

Программа фестиваля началась в 09:00 с соборной Божественной литургии в храме Святой Троицы в Себеже, после которой состоялось чаепитие. В 13:00 в городском парке прошёл молебен на начало доброго дела, затем участники спустились к воде и отправились в крестный ход.

После его завершения паломники направятся на пляж для трапезы, общения с духовенством и отдыха.

Организацией мероприятия занимается Невельское благочиние Великолукской епархии. Его цель – знакомства и общения молодёжи приходов Великолукской епархии.

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