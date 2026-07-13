Неуплата штрафа обернулась для великолучанки обязательными работами

15:36, 13 июля 2026, ПАИ

Неуплата административного штрафа в установленный срок обернулась для великолучанки обязательными работами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Всё началось с того, что женщину лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 45 тысяч рублей за пьяное вождение. Постановление вступило в силу, но деньги она так и не перевела. На суде великолучанка объяснила: официальной работы нет, на руках двое детей‑школьников, плюс кредиты. Суд учёл её положение и заменил штраф обязательными работами.

Сейчас женщина трудится в одной из управляющих компаний – убирает придомовые территории и общественные зоны. Судебные приставы уже ознакомили её с постановлением и направили на место отработки.

УФССП России по Псковской области предупреждает: если не платить штраф вовремя, можно получить не только двойную сумму, но и арест или, как в этом случае, обязательные работы.