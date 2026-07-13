Вторая в июле церемония бракосочетания прошла в СИЗО-2 в Великих Луках

15:57, 13 июля 2026, ПАИ

Вторая в июле церемония государственной регистрации заключения брака состоялась в СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Брак заключил осуждённый, отбывающий наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию учреждения, и его избранница. Новобрачные поставили подписи в официальных документах и получили свидетельство о заключении брака.

Представитель местного органа ЗАГС поздравила молодожёнов и пожелала им счастья и благополучия.

Ранее сообщалось, что в СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области зарегистрировали сразу два брака между осуждёнными и их невестами. Как отметил заместитель начальника СИЗО-2 Роман Бирюков, для осуждённых это не просто правовой акт, но и мощный стимул к дальнейшему исправлению, важный шаг к созданию крепкой семьи и обретению новых моральных ориентиров.