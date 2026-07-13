Жара до 30 градусов ждёт псковичей 14 июля
14 июля в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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