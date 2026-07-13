Жара до 30 градусов ждёт псковичей 14 июля

12:16, 13 июля 2026, ПАИ

14 июля в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.