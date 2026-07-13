Пропавшая в Псковской области 23-летняя девушка найдена живой
23-летняя Анна Вышлова (Санкт-Петербург – Великие Луки), которая ранее числилась пропавшей, найдена живой. Её местонахождение оставалось неизвестным с 19 мая по начало июля, сообщили ПАИ в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – написали поисковики.
Напомним, что продолжается поиск Александра Хлопцева из Тверской области, который может находиться в регионе, и Константина Беляева из Пскова.
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