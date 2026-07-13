Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение в Псковской области после стихии

13:02, 13 июля 2026, ПАИ

В нескольких муниципальных образованиях в Псковской области произошли отключения электроснабжения из-за непогоды. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Обстановка находится на контроле ведомства. Ремонтно-восстановительные работы проводят аварийно-восстановительные бригады компании «Россети Северо-Запад». Сообщить об отключении можно по телефону горячей линии компании 8-800-220-02-20, а также по бесплатному номеру 122.

При внезапном отключении электричества рекомендуется отключить все электроприборы от сети, чтобы избежать скачков напряжения при возобновлении подачи. Для освещения следует использовать фонарики, светодиодные лампы или свечи, соблюдая осторожность с последними для предотвращения пожара.

Жителям советуют заранее подготовить запасы питьевой воды и продуктов, не требующих приготовления, на случай длительного отключения. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.