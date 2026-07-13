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Общество

Сотрудникам псковского МЧС присвоили очередные звания

Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин присвоил очередные специальные звания представителям ведомства. Торжественное мероприятие состоялось в стенах управления, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Звание майора внутренней службы получила Татьяна Шелгунова, занимающая должность заместителя начальника отдела медицинского и психологического обеспечения управления материально-технического обеспечения главного управления.

Звание лейтенанта внутренней службы присвоили Максиму Терентьеву, инженеру отделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы организации подготовки и пожарно-спасательного спорта управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

В ГУ МЧС России по Псковской области поздравили коллег с присвоением званий, пожелав им дальнейшего продвижения по службе, достойного исполнения обязанностей и движения вперёд.

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