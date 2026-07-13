Сотрудникам псковского МЧС присвоили очередные звания

13:08, 13 июля 2026, ПАИ

Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин присвоил очередные специальные звания представителям ведомства. Торжественное мероприятие состоялось в стенах управления, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Звание майора внутренней службы получила Татьяна Шелгунова, занимающая должность заместителя начальника отдела медицинского и психологического обеспечения управления материально-технического обеспечения главного управления.

Звание лейтенанта внутренней службы присвоили Максиму Терентьеву, инженеру отделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы организации подготовки и пожарно-спасательного спорта управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

В ГУ МЧС России по Псковской области поздравили коллег с присвоением званий, пожелав им дальнейшего продвижения по службе, достойного исполнения обязанностей и движения вперёд.