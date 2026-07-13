На дорогах Псковской области за неделю пострадали 23 человека

12:35, 13 июля 2026, ПАИ

За неделю с 6 по 12 июля сотрудники Госавтоинспекции выявили 1 032 нарушения правил дорожного движения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За этот период инспекторы задержали 45 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. Из них восемь человек повторно сели за руль после употребления алкоголя, что предусматривает уже уголовную ответственность.

За неделю на дорогах региона произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. В авариях травмы различной степени тяжести получили 23 человека. Погибших, по данным Госавтоинспекции, не было.