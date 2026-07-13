Передвижной ФАП начал работу в Пристани-1

13:55, 13 июля 2026, ПАИ

Передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начал работу в микрорайоне Пристань-1, сообщается в официальной группе Псковской городской поликлиники в соцсети «ВКонтакте».

Мобильная поликлиника размещена на конечной остановке маршрута 8а и будет принимать пациентов с 13 по 17 июля. Время работы – с 09:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

В передвижном ФАПе можно пройти экспресс-анализы на холестерин, глюкозу и гемоглобин, сделать ЭКГ, биоимпеданс, флюорографию, а также измерить внутриглазное давление.

«Хватит искать время на поход в больницу! <...> Просто выйдите на прогулку и заодно пройдите чек-ап организма. Приходите сами и берите с собой друзей», – обратились к псковичам в поликлинике.