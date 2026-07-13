Авиарейсы Псков – Сочи временно будут выполняться по новому графику

13:56, 13 июля 2026, ПАИ

Авиакомпания «Азимут» временно изменит расписание рейсов по маршруту Сочи – Псков – Сочи. Новый график будет действовать с 25 июля по 29 августа, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По обновлённому расписанию по субботам самолёт будет вылетать из Сочи в 8:05 и прибывать в аэропорт Пскова в 12:10. Обратный рейс из Пскова запланирован на 13:10, а прилёт в Сочи - на 17:30.

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения в расписании при планировании поездок и заранее уточнять время вылета и прилёта.