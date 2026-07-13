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Общество

Грозы обрушатся на Псковскую область в ближайшие часы

Грозы с усилением ветра ожидаются по Псковской области, сообщается в официальном канале региональной РСЧС на платформе MAX.

Фото: ПАИ

Грозы накроют регион в ближайшие два часа. Также ожидаются порывы ветра до 15–18 метров в секунду.

Жителей региона призывают сохранять внимательность и осторожность. В случае экстренной ситуации следует обращаться по телефону 112.

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