В пяти округах в Псковской области полностью восстановили электроснабжение после шторма

13:37, 13 июля 2026, ПАИ

Энергетики восстановили электроснабжение в пяти округах в Псковской области после шторма, сообщается в канале «Россети Северо-Запад» в мессенджере MAX.

Специалисты продолжают круглосуточно ликвидировать последствия циклонов с ливнем, грозой и сильным ветром. Энергетики восстановили электроснабжение в Красногородском, Локнянском, Островском, Печорском и Пушкиногорском округах.

Кроме того, Псковский филиал «Россети Северо-Запад» действует в особом режиме, мобилизованы все силы и средства.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).