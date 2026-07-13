Волонтёры из Усть-Камчатска, Сургута и Костромы помогают устанавливать границы памятников в Изборске

14:09, 13 июля 2026, ПАИ

Волонтёры из Усть-Камчатска, Сургута и Костромы помогают устанавливать границы памятников в Изборске, сообщили ПАИ в археологическом центре Псковской области.

«Работа волонтерского лагеря в Старом Изборске продолжается. У части посада Изборска уже удалось определить границы. Благодарим местных жителей за содействие и доброжелательное отношение. В этом году лагерь собрал участников из Усть-Камчатска, Выборга, Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута, Костромы и Нефтекамска», – уточнили в центре.

Исследования проводятся в рамках исполнения поручения президента России о кадастровом учёте памятников федерального значения до 2030 года.

Специалистам предстоит уточнить границы объектов археологического наследия, расположенных на территории Изборска и в его ближайших окрестностях. Основная задача археологов – максимально точно определить фактические границы памятников. Для этого на исследуемых участках будут заложены шурфы – небольшие разведочные раскопы площадью от одного до двух квадратных метров.

После завершения исследований все шурфы будут рекультивированы: их засыплют, а дерновый покров восстановят.