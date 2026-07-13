Скончался актёр из сериала «Мухтар» Иван Кушнерук

14:53, 13 июля 2026, ПАИ

О кончине 34-летнего актёра Ивана Кушнерука, известного многим зрителям по сериалу «Мухтар. Новый след», сообщил режиссёр Сергей Землянский, пишет РИА Новости.

«27 июня не стало Вани Кушнерука. Мы с ним должны были выпустить спектакль в Минске в Театре Янки Купалы, он репетировал роль Марка Шагала... Горе, замечательный актёр. Соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении, опубликованном Землянским в соцсетях.

Актёр не дожил до своего 35-летия десять дней.

Иван Кушнерук родился в 1991 году в Брестской области (Белоруссия). Профессиональное образование получил в родной стране, окончив театральный факультет Белорусской государственной академии искусств. Наиболее широкую известность ему принесли сериалы «Мухтар. Новый след» и «Постучись в мою калитку». В 2015 году Иван Кушнерук снялся в «Мухтаре» в роли Сергея, а в 2023‑м – в роли Серого в мелодраме «Постучись в мою калитку».