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Общество

Великолукский краеведческий музей закрылся на масштабную реконструкцию

Великолукский краеведческий музей временно прекратил приём посетителей: в здании начался капитальный ремонт, который должен завершиться к концу февраля 2028 года, сообщили ПАИ в администрации Великих Лук.

Фото: администрация Великих Лук

Работы начались 1 июля. Проект предусматривает капитальный ремонт кровли и фасада, модернизацию экспозиционных помещений и актового зала, а также замену электросетей.

На время ремонта постоянные экспозиции закрыты, однако работа музея не останавливается. Сотрудники продолжат заниматься научной, исследовательской и фондовой деятельностью, а одной из главных задач станет сохранность музейных коллекций, которым во время строительных работ уделят особое внимание.

За реализацией проекта следят представители городской администрации и общественности. Они контролируют не только соблюдение сроков и качество ремонта, но и условия хранения музейных фондов.

По словам депутата Великолукской городской Думы Дмитрия Белюкова, необходимость капитального обновления музея обсуждалась на протяжении многих лет.

«Важно, что сегодня принято принципиальное решение о проведении капитального ремонта. Особое внимание необходимо уделить сохранности музейных фондов. Ремонт проводится не ради самого ремонта, а для того, чтобы музей стал современнее, а богатейшие исторические коллекции и уникальные реликвии были надёжно сохранены и представлены жителям и гостям города в достойных условиях», – отметил он.

После завершения работ Великолукский краеведческий музей откроется в обновлённом виде. Посетителей будут ждать современные выставочные пространства, улучшенные условия для хранения экспонатов и комфортная инфраструктура.

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