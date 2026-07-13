Два участка улицы Вокзальной в Пскове перекроют 15 и 17 июля

14:56, 13 июля 2026, ПАИ

Два участка улицы Вокзальной в Пскове будут перекрыты 15 и 17 июля. Об этом сообщила администрация города в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

В среду, 15 июля, перекроют отрезок от «Эльдорадо» до Октябрьского проспекта. При съезде с виадука будет недоступен поворот направо, на улицу Вокзальную.

В пятницу, 17 июля, ограничат движение по участку дороги от Октябрьского проспекта до поворота с Вокзальной в сторону Любятово в районе железнодорожного вокзала. При въезде с виадука будет недоступен поворот налево, на улицу Вокзальную.

Ограничения будут действовать до окончания ремонтных работ. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.