Противопожарная кампания «Останови огонь!» продолжается в России

15:22, 13 июля 2026, ПАИ

Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!» продолжается в России, сообщили ПАИ организаторы акции.

Кампания направлена на снижение риска возникновения лесных пожаров по вине населения и продлится до 30 сентября.

Напомним, ежегодно порядка 70 % всех лесных пожаров происходит по вине человека. В рамках кампании предусмотрены мероприятия по профилактике нарушений правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих территориях, а также по недопущению выжигания сухой растительности.

Реализация кампании может способствовать сокращению возгораний, возникающих по вине человека, отмечают организаторы.