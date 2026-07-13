Противопожарная кампания «Останови огонь!» продолжается в России
Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!» продолжается в России, сообщили ПАИ организаторы акции.
Кампания направлена на снижение риска возникновения лесных пожаров по вине населения и продлится до 30 сентября.
Напомним, ежегодно порядка 70 % всех лесных пожаров происходит по вине человека. В рамках кампании предусмотрены мероприятия по профилактике нарушений правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих территориях, а также по недопущению выжигания сухой растительности.
Реализация кампании может способствовать сокращению возгораний, возникающих по вине человека, отмечают организаторы.
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