Великолучанин осуждён на 3,5 года за покупку наркотиков

15:08, 13 июля 2026, ПАИ

Великолукский городской суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в незаконных приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что в феврале мужчина через интернет заказал наркотики и забрал их из тайника, оборудованного в жилом доме в Великих Луках. При задержании в полосе отвода железной дороги сотрудники транспортной полиции изъяли у него более 1,1 грамма синтетических наркотиков.

Суд признал его виновным по части 2 статьи 228 УК РФ и назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.