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Псковскую молодёжь приглашают принять участие в проекте «ГосСтарт. Стажировки»

Открыт прием заявок на участие в федеральном этапе стажировок Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и направлена на профессиональную подготовку и отбор кадров для федеральных государственных органов. Подать заявку можно до 31 июля на платформе ФГАИС «Молодежь России», сообщили ПАИ организаторы.

«Для тех, кто хочет связать жизнь со служением людям и стране, получить опыт работы в госсекторе, мы даем возможность прохождения стажировок по программе „ГосСтарт. Стажировки“. За три года более 750 человек прошли стажировки в федеральных и муниципальных ведомствах, около 300 молодых людей уже получили предложение о заключении служебного контракта. Мы ставим перед собой задачу – помочь молодым людям ознакомиться с работой ведомств изнутри, предложить решения актуальных задач, получить практический опыт и возможность трудоустройства», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Участники программы в течение двух недель пройдут стажировку в федеральных ведомствах, а также образовательную программу от центра «ГосСтарт», получат комплексную оценку профессиональных компетенций и посетят ключевые исторические и культурные объекты Москвы. По итогам федерального этапа будет сформирован рейтинг 50 лучших стажёров, рекомендованных к трудоустройству в федеральные государственные органы. Для лучших участников разработают индивидуальную траекторию профессионального развития. Завершится этап 16 октября торжественной церемонией: участникам вручат сертификаты, назовут лучших 50 стажеров, проведут встречу с приглашёнными гостями.

Подать заявку на участие в программе могут граждане России старше 18 лет, которые обучаются по образовательным программам бакалавриата и специалитета с четвёртого курса включительно или находящиеся в процессе перевода с третьего на четвёртый курс; граждане, уже проходящие государственную гражданскую или муниципальную службу; работники организаций, подведомственных исполнительным органам субъектов Федерации или органам местного самоуправления, а также федеральные государственные гражданские служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

О том, что предоставляет участие в программе, лучше всего говорят сами стажёры. Один из участников федерального этапа 2025 года, Магомед Магомедов, за время стажировки в профильном министерстве смог освоить навыки работы с региональной аналитикой и документами стратегического планирования.

«За период стажировки мне удалось лучше разобраться в специфике деятельности министерства, ознакомиться с социально-экономической статистикой и показателями реализации государственных программ. Я работал с региональной информационной аналитической системой, постановлениями, стратегией развития моего региона, реестром документов стратегического планирования в государственной автоматизированной системе „Управление“, изучил программно-целевое планирование и адресную инвестиционную программу. Госслужба – это про возможность быть полезным обществу, использовать знания и время во благо обществу. Региональная стажировка даёт эту отличную возможность», – участник федерального этапа стажировок 2025 года Магомед Магомедов.

Леонид Кусакин из Омска также принял участие в федеральном этапе стажировок для госслужащих. На момент обучения он уже работал главным специалистом сводно-аналитического отдела регионального министерства экономического развития. В программу пришел, чтобы применить свой опыт на федеральном уровне и понять, как устроена работа профильного ведомства изнутри.

«Благодаря проекту «ГосСтарт. Стажировки» мне выпала уникальная возможность пройти стажировку в Отделе экономических инструментов поддержки образования и науки Департамента экономической политики Минобрнауки России. Мне было особенно интересно применить мой региональный опыт – на момент стажировки я являлся главным специалистом сводно-аналитического отдела Министерства экономического развития Омской области – на федеральном уровне. По результатам стажировки я вошел в ТОП-10 лучших стажеров, получил новую должность – руководитель Центра креативных индустрий Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства. Проект действительно работает и дает свои результаты, став настоящим трамплином в моей профессиональной деятельности», – участник федерального этапа стажировок 2025 года Леонид Кусакин.

Регистрация на федеральный этап «ГосСтарт. Стажировки» открыта до 31 июля. Подать заявку можно на платформе ФГАИС «Молодёжь России». Мероприятие проходит по национальному проекту «Молодёжь и дети».

Организатором выступает Росмолодёжь совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ, Министерством науки и высшего образования РФ и правительством Нижегородской области.

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