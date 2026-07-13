Нововведения ввели на АЗС в Псковской области

19:58, 13 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об итогах заседания регионального оперативного штаба, где обсудили ситуацию с обеспечением топливом в регионе. С учётом данных от муниципалитетов и обращений жителей в соцсетях принят ряд решений, сообщил глава региона в своём канале в MAX.

Изменения вступают в силу с 00:00 часов.

Во-первых, отменены правила о продаже бензина АИ‑92 и дизельного топлива в промежутке с 14:00 до 00:00. По словам главы региона, эта мера не помогла решить проблему очередей, а лишь усилила путаницу среди автомобилистов.

Второе решение носит рекомендательный характер: сетевым компаниям советуют увеличить лимит отпускаемого топлива до 30 литров и более. «Этим решением хотим поддержать в первую очередь жителей отдалённых деревень, которые добираются до ближайшей заправки издалека и не могут это делать часто», – отметил глава региона.

Третье нововведение – распространение правила продажи топлива по чётным и нечётным дням (в зависимости от госномера автомобиля) на все АЗС региона. Мера будет действовать на станциях всех пяти сетевых компаний, работающих в области: «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» и «Газпромнефть».

Михаил Ведерников обратил внимание на поступающие обращения о неодинаковом применении порядка на разных заправках. Глава региона назвал такую ситуацию несправедливой и напомнил, что решения оперштаба обязательны для исполнения.

Власти продолжат следить за обстановкой и оценивать, насколько эффективными окажутся принятые меры. При необходимости правила будут оперативно корректировать, добавил он.