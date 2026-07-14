На Кузьму и Демьяна начинали собирать малину: что нельзя пропустить 14 июля

07:00, 14 июля 2026, ПАИ

Православная церковь 14 июля чтит память святых бессребреников Космы и Дамиана – братьев, прославившихся своим бескорыстным служением людям. Они жили в Риме во времена царя Карина, были искусными врачами, бесплатно лечили больных людей и животных, помогали нуждающимся и своими поступками обращали многих к христианской вере. За отказ брать плату за лечение их называли «безмездными врачами». По преданию, братья стали жертвами клеветы и были убиты.

На Руси этот день называли Кузьмой и Демьяном или Летними Кузьминками. В середине июля продолжался самый разгар сенокоса, поэтому говорили: «Кузьма и Демьян пришли – мы на покос пошли». Помимо заготовки сена крестьяне активно занимались огородами: пололи грядки и начинали собирать первые корнеплоды, часть которых продавали на рынках.

Считалось, что именно 14 июля наступает лучшее время для сбора малины и крыжовника. Из ягод варили варенье и компоты, а крыжовник использовали и в приготовлении горячих блюд, например тушили с ним цыплят. В народе верили, что малиновое варенье, приготовленное в этот день, получается особенно ароматным и вкусным.

Несмотря на напряжённую работу в поле, женщины отмечали Летние Кузьминки – своеобразный праздник хозяйки. Они собирались вместе, готовили общую «сборную кашу», в которую каждая приносила свои продукты, устраивали застолья, пели песни, делились советами и новостями. Этот день считался временем дружеских встреч, взаимопомощи и добрых пожеланий.