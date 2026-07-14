Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На Кузьму и Демьяна начинали собирать малину: что нельзя пропустить 14 июля

Православная церковь 14 июля чтит память святых бессребреников Космы и Дамиана – братьев, прославившихся своим бескорыстным служением людям. Они жили в Риме во времена царя Карина, были искусными врачами, бесплатно лечили больных людей и животных, помогали нуждающимся и своими поступками обращали многих к христианской вере. За отказ брать плату за лечение их называли «безмездными врачами». По преданию, братья стали жертвами клеветы и были убиты.

На Руси этот день называли Кузьмой и Демьяном или Летними Кузьминками. В середине июля продолжался самый разгар сенокоса, поэтому говорили: «Кузьма и Демьян пришли – мы на покос пошли». Помимо заготовки сена крестьяне активно занимались огородами: пололи грядки и начинали собирать первые корнеплоды, часть которых продавали на рынках.

Фото: ПАИ

Считалось, что именно 14 июля наступает лучшее время для сбора малины и крыжовника. Из ягод варили варенье и компоты, а крыжовник использовали и в приготовлении горячих блюд, например тушили с ним цыплят. В народе верили, что малиновое варенье, приготовленное в этот день, получается особенно ароматным и вкусным.

Несмотря на напряжённую работу в поле, женщины отмечали Летние Кузьминки – своеобразный праздник хозяйки. Они собирались вместе, готовили общую «сборную кашу», в которую каждая приносила свои продукты, устраивали застолья, пели песни, делились советами и новостями. Этот день считался временем дружеских встреч, взаимопомощи и добрых пожеланий.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






14 июля 2026

Ремонт подвесного моста через реку Великую начался в Опочке
14 июля 2026

До +28 градусов ожидается в Псковской области 15 июля
14 июля 2026

Несколько деревень в Локнянском районе остались без света
14 июля 2026

В Госдуме предложили изменить порядок расчёта минимальной пенсии
14 июля 2026

Социальный фонд России отмечает четырёхлетие со дня создания
14 июля 2026

Россиянам рассказали, в каких случаях школа вправе не принять ученика в 10-й класс
14 июля 2026

В Псковской области начали действовать новые правила продажи топлива
14 июля 2026

В Полистовском заповеднике стартовал детский эколого-туристический поход «Родник»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...