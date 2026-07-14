В Полистовском заповеднике стартовал детский эколого-туристический поход «Родник»

07:45, 14 июля 2026, ПАИ

Научно-техническая база Полистовского заповедника в деревне Цевло приняла участников детского эколого-туристического похода «Родник». В течение пяти дней школьники из Псковской и Новгородской областей, а также заповедных районов будут жить в полевых условиях, проводить исследования и знакомиться с природой особо охраняемой территории, сообщили ПАИ в пресс-службе заповедника.

Программа похода сочетает научную работу и туристическую жизнь. Юных экологов ждут ночёвки в палатках, посиделки у костра, полевая кухня и практические занятия под руководством сотрудников заповедника и опытных педагогов.

Каждый участник уже выбрал собственную тему исследования. Ребята будут изучать ихтиофауну озера Цевло, проводить комплексную оценку состояния водоёмов и составлять их экологические паспорта, собирать коллекции бабочек и жуков, исследовать почвенных насекомых, создавать гербарии, а также оценивать численность и особенности экологии мелких мышевидных грызунов.

Итогом похода станет научно-практическая конференция, на которой школьники представят результаты своих полевых исследований и защитят подготовленные проекты. О самых интересных открытиях участников организаторы пообещали рассказать после завершения экспедиции.