В Псковской области начали действовать новые правила продажи топлива

08:47, 14 июля 2026, ПАИ

С 14 июля в Псковской области вступили в силу изменения в порядке продажи автомобильного топлива на автозаправочных станциях региона, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MАХ.

Одно из главных нововведений – отмена ограничения на продажу бензина АИ-92 и дизельного топлива в период с 14:00 до 00:00. Эта мера не помогла сократить очереди на АЗС и, наоборот, вызывала дополнительную путаницу среди автомобилистов.

Кроме того, сетевым автозаправочным станциям рекомендовано увеличить лимит отпуска топлива до 30 литров и более. Эта рекомендация направлена прежде всего на поддержку жителей отдалённых населённых пунктов, которым приходится преодолевать большие расстояния до ближайшей заправки.

Третье нововведение – распространение правила продажи топлива по чётным и нечётным дням (в зависимости от госномера автомобиля) на все АЗС в регионе. Мера будет действовать на станциях всех пяти сетевых компаний, работающих в области: «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» и «Газпромнефть».