Новый военный городок строит Эстония на границе с Россией

08:05, 14 июля 2026, ПАИ

В эстонской Нарве приступили к подготовке строительства временного военного городка, который планируется ввести в эксплуатацию к началу 2027 года. Как сообщает ERR, на первом этапе там смогут разместить до 150 военнослужащих.

Работы начнутся после того, как городское собрание Нарвы утвердит обмен земельными участками с государством. По словам руководителя портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогмы, временный городок будет состоять из модульных контейнеров. Параллельно в конце этого года стартует строительство капитального военного городка, которое планируется завершить летом 2028 года.

В обмен на переданные государству участки Нарва получит около 400 тысяч евро компенсации, а также земельный участок в районе Старого города. По словам мэра Катри Райк, в будущем эта территория может быть использована для строительства небольшого жилого дома, однако конкретных решений пока не принято.

Согласно данным Генерального штаба Сил обороны Эстонии, в Нарве планируют разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Новый военный городок будет рассчитан примерно на тысячу человек, при этом на постоянной основе в нем будут находиться около 200 военнослужащих.