Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Социальный фонд России отмечает четырёхлетие со дня создания

Социальный фонд России сегодня, 14 июля, отмечает четырёхлетие. В 2022 году с целью создания клиентоориентированной и современной системы социальной поддержки граждан был объединён Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, сообщается в официальном канале СФР на платформе MAX.

Иллюстрация из канала СФР в MAX

Кроме того, 14 июля исполняется ровно 70 лет со дня вступления в силу законодательного акта, заложившего основы пенсионного обеспечения в стране. В этот же день, но четырьмя годами ранее, начал функционировать Социальный фонд России. Отделение Фонда по Псковской области приурочило к двойной дате публикацию статистических сведений о своей деятельности.

В настоящее время Социальный фонд представляет собой централизованную систему поддержки, которая объединила свыше 120 различных мер социальной защиты. Внедрён принцип одного окна, позволяющий жителям региона оформлять несколько выплат и услуг единовременно, без необходимости посещать разные учреждения. Как следствие, упростилось взаимодействие с государством как для граждан, так и для бизнеса.

Значительный прогресс достигнут в цифровизации. Доля услуг, предоставляемых в электронной форме, превысила 93%. Благодаря оптимизации внутренних процессов 90% обращений рассматриваются ранее нормативно установленных сроков.

По данным отделения СФР России по Псковской области, пенсии по линии СФР получают более 189 тысяч жителей. Получателями единого пособия в этом году стали свыше 23 тысяч детей и 514 беременных женщин.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






14 июля 2026

Ремонт подвесного моста через реку Великую начался в Опочке
14 июля 2026

До +28 градусов ожидается в Псковской области 15 июля
14 июля 2026

Несколько деревень в Локнянском районе остались без света
14 июля 2026

В Госдуме предложили изменить порядок расчёта минимальной пенсии
14 июля 2026

Социальный фонд России отмечает четырёхлетие со дня создания
14 июля 2026

Россиянам рассказали, в каких случаях школа вправе не принять ученика в 10-й класс
14 июля 2026

В Псковской области начали действовать новые правила продажи топлива
14 июля 2026

В Полистовском заповеднике стартовал детский эколого-туристический поход «Родник»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...