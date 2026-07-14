Социальный фонд России отмечает четырёхлетие со дня создания

09:25, 14 июля 2026, ПАИ

Социальный фонд России сегодня, 14 июля, отмечает четырёхлетие. В 2022 году с целью создания клиентоориентированной и современной системы социальной поддержки граждан был объединён Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, сообщается в официальном канале СФР на платформе MAX.

Кроме того, 14 июля исполняется ровно 70 лет со дня вступления в силу законодательного акта, заложившего основы пенсионного обеспечения в стране. В этот же день, но четырьмя годами ранее, начал функционировать Социальный фонд России. Отделение Фонда по Псковской области приурочило к двойной дате публикацию статистических сведений о своей деятельности.

В настоящее время Социальный фонд представляет собой централизованную систему поддержки, которая объединила свыше 120 различных мер социальной защиты. Внедрён принцип одного окна, позволяющий жителям региона оформлять несколько выплат и услуг единовременно, без необходимости посещать разные учреждения. Как следствие, упростилось взаимодействие с государством как для граждан, так и для бизнеса.

Значительный прогресс достигнут в цифровизации. Доля услуг, предоставляемых в электронной форме, превысила 93%. Благодаря оптимизации внутренних процессов 90% обращений рассматриваются ранее нормативно установленных сроков.

По данным отделения СФР России по Псковской области, пенсии по линии СФР получают более 189 тысяч жителей. Получателями единого пособия в этом году стали свыше 23 тысяч детей и 514 беременных женщин.