В Госдуме предложили изменить порядок расчёта минимальной пенсии

09:42, 14 июля 2026, ПАИ

В Госдуме предложили изменить порядок определения минимального размера пенсионного обеспечения. Соответствующую инициативу представили депутаты одной из думских партий, пишет Garant.ru.

Авторы законопроекта считают, что минимальная пенсия должна рассчитываться исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), а не из регионального прожиточного минимума пенсионера, как это предусмотрено действующим законодательством.

Сейчас, если общая сумма пенсионного обеспечения оказывается ниже установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера, Социальный фонд России назначает социальную доплату, доводя выплаты до этого уровня.

По мнению инициаторов изменений, действующий механизм нуждается в пересмотре, поскольку прожиточный минимум пенсионера во многих регионах значительно ниже МРОТ.

При расчёте общего материального обеспечения пенсионера учитываются страховая и накопительная пенсии, срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты, дополнительное материальное обеспечение и другие меры социальной поддержки, предоставляемые в денежной форме. При этом натуральные льготы, как правило, в расчёт не включаются, за исключением их денежных эквивалентов и отдельных компенсационных выплат.