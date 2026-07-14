Россиянам рассказали, в каких случаях школа вправе не принять ученика в 10-й класс

09:06, 14 июля 2026, ПАИ

Школа вправе отказать выпускнику 9-го класса в приёме в 10-й класс, если в образовательной организации нет свободных мест. Об этом сообщили РИА Новости в Минпросвещения России.

В ведомстве пояснили, что в таком случае родители могут обратиться в региональные или муниципальные органы управления образованием, которые помогут подобрать ребёнку место в другой школе.

Кроме того, учебные заведения имеют право проводить индивидуальный отбор при поступлении в профильные классы или классы с углублённым изучением отдельных предметов.

Если выпускник не прошёл конкурсный отбор, органы власти в сфере образования обязаны предоставить ему место либо в классе универсального профиля, либо в другой территориально доступной школе.

В Минпросвещения подчеркнули, что соблюдение права школьников на получение среднего общего образования находится на особом контроле ведомства, а также Генеральной прокуратуры и Государственной Думы.