Несколько деревень в Локнянском районе остались без света

10:05, 14 июля 2026, ПАИ

Аварийное отключение электроснабжения произошло в Локнянском районе 14 июля. Без света остались пять населённых пунктов, сообщила администрация округа в своём официальном канале на платформе MAX.

В зону отключения попали деревни Овинчище, Лежакино, Яхново, Локново и Кривцы. Ориентировочные сроки восстановления подачи электроэнергии не уточняются – электроснабжение вернётся сразу после завершения аварийно-ремонтных работ.

Жители могут обращаться по вопросам отключения в единую аварийно-диспетчерскую службу по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-02-20 или по короткому номеру 220 с мобильного. Также доступен телефон единой дежурно-диспетчерской службы Локнянского округа (8 811-39) 2-21-96.