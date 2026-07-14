До +28 градусов ожидается в Псковской области 15 июля
Переменную облачность без существенных осадков и температуру воздуха до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского гидрометцентра, ночью столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов, днём воздух прогреется до +23…+28 градусов.
Будет дуть северный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.
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