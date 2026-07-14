До +28 градусов ожидается в Псковской области 15 июля

10:09, 14 июля 2026, ПАИ

Переменную облачность без существенных осадков и температуру воздуха до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского гидрометцентра, ночью столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов, днём воздух прогреется до +23…+28 градусов.

Будет дуть северный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.