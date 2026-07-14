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Общество

Онкологию всё чаще выявляют вовремя: псковичей приглашают на диспансеризацию

Жителям Псковской области напомнили о возможности бесплатно пройти диспансеризацию. Регулярное обследование помогает выявить заболевания, которые могут долгое время протекать без симптомов, а также убедиться, что со здоровьем всё в порядке.

Фото: ПАИ

Пройти диспансеризацию и профилактический осмотр можно у участкового терапевта, врача общей практики, фельдшера или в отделении медицинской профилактики. Записаться на обследование можно через портал «Госуслуги» или обратившись в поликлинику по месту жительства. Кроме того, по заявкам работодателей в регионе организуют выездные медицинские осмотры на предприятиях.

Главное преимущество диспансеризации – возможность обнаружить заболевание на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Для этого используются современные методы скрининга, позволяющие выявить изменения еще до появления первых симптомов. Чёткий порядок прохождения обследований делает процедуру доступной и понятной для каждого пациента.

Особое внимание специалисты уделяют ранней диагностике онкологических заболеваний. Сегодня более 60% злокачественных новообразований в России выявляют на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение и сохранение качества жизни.

Медики напоминают, что диспансеризация – это забота не только о собственном здоровье, но и об ответственности перед близкими. В стране действует единый порядок прохождения обследований: с 18 до 39 лет диспансеризацию рекомендуется проходить один раз в три года, а с 40 лет – ежегодно.

Диспансеризация проводится бесплатно в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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