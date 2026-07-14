Ремонт подвесного моста через реку Великую начался в Опочке

10:21, 14 июля 2026, ПАИ

В Опочке начался ремонт пешеходного подвесного моста через реку Великую, соединяющего улицу Береговую и улицу Медицинскую. Движение по подвесному мосту приостановлено. Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём канале на платформе MAX.

Подрядная организация планирует завершить ремонт и возобновить движение не позднее 31 августа – такой срок установлен условиями контракта.

«Прошу учитывать эту информацию при планировании маршрутов. По окончании ремонта обязательно сообщу о возобновлении движения по мосту», – добавил глава округа.