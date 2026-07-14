Ремонт подвесного моста через реку Великую начался в Опочке
В Опочке начался ремонт пешеходного подвесного моста через реку Великую, соединяющего улицу Береговую и улицу Медицинскую. Движение по подвесному мосту приостановлено. Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём канале на платформе MAX.
Подрядная организация планирует завершить ремонт и возобновить движение не позднее 31 августа – такой срок установлен условиями контракта.
«Прошу учитывать эту информацию при планировании маршрутов. По окончании ремонта обязательно сообщу о возобновлении движения по мосту», – добавил глава округа.
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