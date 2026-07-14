Полицейские из Псковской области выступили на всероссийском чемпионате по автомобильному многоборью

10:55, 14 июля 2026, ПАИ

Сотрудники УМВД России по Псковской области приняли участие в чемпионате МВД России по автомобильному многоборью, который прошёл в Самаре. За победу в соревнованиях боролись более 120 полицейских из 60 регионов страны, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В течение недели участники демонстрировали навыки скоростного маневрирования на служебных автомобилях, владение табельным оружием, сдавали экзамен на знание правил дорожного движения, а также проходили испытания на физическую подготовку и профессиональное мастерство.

По итогам соревнований сборная команда УМВД России по Псковской области заняла 13-е место среди 40 команд второй группы.

В ведомстве отметили, что участники показали высокий уровень подготовки, профессиональные навыки и стремление к победе.