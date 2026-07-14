За сутки в Псковской области произошло два пожара из-за неисправной электропроводки

09:30, 14 июля 2026, ПАИ

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области дважды выезжали на ликвидацию техногенных пожаров. В обоих случаях причиной возгораний стало короткое замыкание, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Первый пожар произошёл в 10:05 в Пскове на улице Леона Поземского. На первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома загорелась кухня-гостиная двухкомнатной квартиры. Огонь повредил холодильник и кухонный гарнитур, а квартира оказалась закопчена по всей площади.

Предположительно, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования и электросети вследствие короткого замыкания. Пожар ликвидировали восемь сотрудников МЧС России с использованием четырёх единиц техники. Из дома были эвакуированы четыре человека.

Второй пожар произошёл в 1:03 в Невеле на улице Михайлова. Огонь полностью уничтожил изнутри жилой дом площадью 16 на 10 метров, надворную постройку, гараж, а также автомобиль Renault Duster 2013 года выпуска.

По предварительной версии, причиной пожара также стало короткое замыкание – на этот раз в гараже. На месте работали семь сотрудников МЧС России и три единицы техники. Пожарным удалось не допустить распространения огня на расположенную рядом хозяйственную постройку.