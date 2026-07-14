Сергей Кириенко вручил орден Мужества матери погибшего разведчика из Псковской области
Руководителю Локнянского штаба «Мы вместе. Позывной СВОи» Татьяне Грызловой передали орден Мужества на форуме «Всё для России. Всё для Победы» в Москве. Об этом говорится в сюжете Первого канала.
В 2022 году она открыла мастерскую, волонтёры вручную плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи для фронта. Её сын – старший сержант, разведчик Сергей Ешин погиб при освобождении Курской области. Награду Татьяне Грызловой вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Для меня большая честь выполнить поручение президента и вручить Татьяне Сергеевне орден Мужества, которым указом главы государства награждён её сын посмертно», – сказал он.
В память о сыне Татьяна Грызлова основала благотворительный фонд и продолжает помогать бойцам. «У Бога мёртвых нет, и пока мы помним наших сыновей, друзей, отцов, прадедов, всех, кто отдал жизнь за нашу страну, наша память крепка, и я верю, что будет победа. Всё для победы – и победа будет за нами», – заключила она.
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