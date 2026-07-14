Сергей Кириенко вручил орден Мужества матери погибшего разведчика из Псковской области

11:32, 14 июля 2026, ПАИ

Руководителю Локнянского штаба «Мы вместе. Позывной СВОи» Татьяне Грызловой передали орден Мужества на форуме «Всё для России. Всё для Победы» в Москве. Об этом говорится в сюжете Первого канала.



Фото: Народный фронт



Фото: Народный фронт



Фото: Народный фронт



Фото: Народный фронт







В 2022 году она открыла мастерскую, волонтёры вручную плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи для фронта. Её сын – старший сержант, разведчик Сергей Ешин погиб при освобождении Курской области. Награду Татьяне Грызловой вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Для меня большая честь выполнить поручение президента и вручить Татьяне Сергеевне орден Мужества, которым указом главы государства награждён её сын посмертно», – сказал он.

В память о сыне Татьяна Грызлова основала благотворительный фонд и продолжает помогать бойцам. «У Бога мёртвых нет, и пока мы помним наших сыновей, друзей, отцов, прадедов, всех, кто отдал жизнь за нашу страну, наша память крепка, и я верю, что будет победа. Всё для победы – и победа будет за нами», – заключила она.