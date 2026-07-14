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Общество

Более трёх тысяч обращений поступило в псковскую скорую за неделю

3 014 обращений зарегистрировали в едином диспетчерском центре Псковской станции скорой медицинской помощи с 6 по 12 июля, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Из них 279 передали в службу неотложной помощи при поликлинике, а 2 530 приняли для передачи выездным бригадам скорой помощи.

Среди принятых вызовов 1 146 были экстренными, 1 625 – неотложными (без угрозы для жизни). В структуре вызовов: 35 – дорожно-транспортные происшествия, 18 – пожары, 347 – вызовы в общественные места, 317 – к детям, 132 – в связи с ОРВИ, 83 – из-за острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). 46 раз медики выезжали на вызовы по острому инфаркту миокарда (ОИМ).

Всего за неделю зафиксировали 563 безрезультатных вызова. Также от пациентов поступило три благодарности сотрудникам станции.

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