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Общество

Суд обязал порховскую ДШИ провести обследование техсостояния здания

Дело по иску прокурора в интересах круга лиц к Порховской детской школе искусств рассмотрел районный суд. Иск касается проведения обследования технического состояния здания с использованием современных средств и с привлечением специализированной организации, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что эксплуатационный контроль за техническим состоянием здания образовательной организации на проспекте Ленина, 32а не осуществляется. Не проводилось обследование технического состояния в предусмотренные сроки, а отчёт, включающий в себя заключение, не составлялся.

В судебном заседании представитель ответчика признал исковые требования. Суд удовлетворил их и возложил на ДШИ в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу организовать проведение обследования технического состояния здания.

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