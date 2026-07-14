Бить по цифре. Почему Запад атакует российский интернет

09:32, 14 июля 2026, ПАИ

Евросоюз внёс VK и разработчиков мессенджера МАХ в санкционный список, за этим решением самое настоящее признание. Болезненное и, по сути, вынужденное признание того, что Россия построила цифровую экосистему, которая работает. И работает хорошо. И именно с этим связана очередная санкционая «суета».

Посмотрим на факты. Средняя дневная аудитория в первом квартале 2026 увеличилась на 1,6 млн год к году – до 62,7 млн, средняя месячная – на 0,5 млн, до 93,4 млн. Среднемесячный охват «ВКонтакте» в первом квартале 2026 года составил 90% российской интернет-аудитории, ежедневный – 57%. Средняя месячная аудитория VK Видео составила 82,6 млн пользователей. Time spent увеличился в 1,6 раза год к году, среднесуточные просмотры в приложении для Smart TV выросли на 62%. Количество установок приложения VK Видео на конец первого квартала 2026 года выросло в 2 раза и превысило 130 млн раз. Наконец, число среднесуточных просмотров VK Клипов в первом квартале 2026 года составило 3,4 млрд. Time spent VK Клипов год к году вырос на 7%.

Ещё нагляднее история мессенджера МАХ. Запущенный в марте 2025 года, за год он зарегистрировал более 107 млн пользователей. В апреле 2026 года МАХ впервые возглавил рейтинг мессенджеров по среднесуточному охвату в России – 68 млн человек ежедневно против 50,3 млн у Telegram. Только за первый квартал 2026 года пользователи отправили через МАХ свыше 90 млрд сообщений – в девять раз больше, чем за предыдущие три квартала вместе взятые. По данным министра цифрового развития Максута Шадаева, общее число регистраций в МАХ к середине 2026 года превысило 125 млн человек.

Такая динамика не может не беспокоить тех, кто привык считать цифровое пространство своей монополией. Санкции против VK – не первый эпизод цифровой войны против России, но один из самых показательных. Ещё в июне 2026 года Apple без предупреждения удалила из App Store весь пакет приложений VK: «ВКонтакте», «Одноклассники», VK Видео, VK Музыку, Дзен, Skillbox и другие. Компания объяснила это «соблюдением санкций», не уточнив, каких именно. Минцифры России назвало этот шаг «политически мотивированным решением» и усмотрело в нём «проявление недобросовестной конкуренции» – попытку защитить интересы западных платформ, которые вытесняются российскими аналогами.

«Мы здорово укрепили цифровой суверенитет – это очень не нравится нашим недоброжелателям. Мы видим, как, попирая международное право и здравый смысл, агрессивная политика ведётся в отношении наших программных решений», – заявил депутат Госдумы («Единая Россия») Сергей Боярский. К слову, партийный проект «Цифровая Россия» последовательно закрепляет этот курс законодательно: приняты законы о платформенной экономике, технологической политике, продлении контрсанкционных мер. А зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин констатировал, что Россия прошла примерно половину пути к цифровому суверенитету, и при этом, по его словам, «темпы и качество движения заметно выросли».

Когда-то считалось, что цифровой суверенитет – это что-то из области теории. Сегодня это практика. Страна, у которой нет собственных платформ, мессенджеров, видеосервисов, оказывается уязвима: её граждан можно лишить привычных инструментов одним нажатием кнопки.

Именно поэтому развитие VK, МАХ, RuStore, отечественных облачных решений – это не импортозамещение ради галочки. Это инфраструктура национальной устойчивости. И именно поэтому по ней бьют.

VK заявил, что санкции ЕС не влияют на работу платформ и все приложения доступны пользователям в привычном режиме. Экосистема, которая растёт на двузначные проценты ежегодно, не останавливается от санкционных решений европейских чиновников.