Энергетики восстанавливают электроснабжение в Псковской области после непогоды

11:12, 14 июля 2026, ПАИ

Отключения электроснабжения зафиксированы в нескольких муниципальных образованиях Псковской области. Причиной стало прохождение неблагоприятного природного явления, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Аварийно-восстановительные работы проводят бригады ПАО «Россети Северо-Запад». Ситуация находится на контроле регионального ГУ МЧС России. Информацию об отключениях можно сообщить по бесплатному телефону 122, а также по телефону горячей линии компании «Россети Северо-Запад» 8-800-220-02-20.

Жителям рекомендовано отключить все электроприборы от сети во избежание скачков напряжения, подготовить фонарики или светодиодные лампы, запасы питьевой воды и продуктов, не требующих приготовления, а также следить за новостями и объявлениями местных властей.

При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру пожарной охраны 101 или по единому номеру 112.