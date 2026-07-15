Русские кондитеры на голову выше зарубежных мастеров – эксперт

21:23, 15 июля 2026, ПАИ

Сочетание традиций, дисциплины и стремление совершенствоваться делает русскую кондитерскую школу одним из лидеров мировой индустрии. Таким мнением поделилась топ-мастер международного уровня и создатель первого музея в России кондитерского искусства Александра Сафронова в программе «Лики Лук» в интервью «Первому Псковскому».

Александра Сафронова отметила активное участие российских кондитеров в международных выставках и чемпионатах. В частности, в этом году на чемпионате мира по кондитерскому искусству в рамках живой выставки были представлены работы более чем из 17 стран. При этом, по оценке мастера, российские специалисты демонстрируют особенно тщательный подход к деталям и стабильно повышают качество своих работ из года в год. «На мой взгляд, русские кондитеры даже не на одну голову выше зарубежных мастеров. Зарубежная школа пока, к сожалению, послабее, может быть, потому что русские берут упорством», – отметила кондитер.

Эксперт также подчеркнула отличительную черту российских кондитеров – особую щепетильность. «Наши девчонки и мальчишки, да, даже мужчины довольно часто участвуют в таких выставках. Всё-таки работы делают гораздо интереснее, лучше, и более тщательно относятся, наверное, к каждой вот мелочи», – добавила она.