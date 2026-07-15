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Общество

В Пскове с опережением графика идёт капремонт детского сада «Улыбка»

В Пскове продолжается капитальный ремонт детского сада № 43 «Улыбка». Работы охватывают сразу три корпуса здания, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в MAX.

Фото здесь и далее: из канала Бориса Елкина в MAX

«Радует прогресс капитального ремонта в детском саду № 43 «Улыбка». Как вы видите, помещения уже окрашиваются в зеленые, желтые, розовые и голубые цвета», – отметил Борис Елкин.

Поступило оборудование для санузлов. Рабочие постепенно укладывают плитку на стены, далее перейдут к полу. Проведена электрика и система освещения. Строители выполнили монтаж горячего и холодного водопровод систему пожаротушения. Полностью обновлена кровля, завершена замена системы отопления и канализации.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Семья».

«Со стороны детского сада поступило новое оборудование для пищеблока и хорошая посуда. Качественный спортивный инвентарь уже ждет детей. Закуплена интерактивная доска для занятий, ноутбуки, компьютер и проектор. Учреждение дополнительно закупило и новые детские шкафчики, фигурные столики и шкафы для кабинетов. Радует, что работы идут с запасом времени, что позволит нам качественно завершить все мероприятия», – добавил глава Пскова.

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