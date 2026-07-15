Работу фонда «Защитники Отечества» обсудили на «Серебряном дожде». Главное

21:51, 15 июля 2026, ПАИ

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева стала гостьей программы «Среда обитания» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 15 июля.

Главное из эфира:

– государственный фонд «Защитники Отечества» создан по инициативе президента России в апреле 2023 года, псковский филиал открылся 1 июня 2023 года. За время работы в фонд обратилось более 20 тысяч человек, рассмотрено свыше 93 тысяч вопросов, 99 % из них уже решено положительно. Оставшийся 1 % находится в работе и связан, как правило, с судебными процедурами или восстановлением документов;

– основные направления работы фонда – медицинская и юридическая помощь, социальное сопровождение, получение мер поддержки, реабилитация, адаптация жилья, обеспечение техническими средствами реабилитации, трудоустройство и переобучение ветеранов СВО и членов их семей;

– после изменений в указе президента от 12 июня 2026 года фонд начал сопровождать новую категорию подопечных – действующих участников СВО, получивших инвалидность во время службы. Теперь они также могут получать помощь в адаптации жилья, обеспечении автомобилями с ручным управлением и другими средствами реабилитации;

– в псковском филиале реализована система «одного окна», признанная одной из лучших практик в стране. На площадке фонда работают представители МФЦ, военного комиссариата, Военно-социального центра, министерства труда и занятости, Государственного юридического бюро, клинические психологи и другие специалисты. Всего фонд заключил более 100 соглашений о сотрудничестве;

– социальные координаторы фонда работают во всех муниципалитетах Псковской области. До 1 сентября планируется открыть четыре территориальных отдела – в Псковском, Островском, Великолукском муниципальных округах и Великих Луках, чтобы сделать помощь более доступной;

– наиболее востребованными остаются вопросы бесплатной юридической помощи, восстановления документов и оформления мер поддержки. При этом полномочия фонда ежегодно расширяются: появились программы обеспечения высокотехнологичными протезами, автомобилями с ручным управлением, адаптивной одеждой и адаптации жилья;

– с 1 января 2026 года фонд получил полномочия выдавать рекомендации для оформления социального контракта. За первое полугодие выдано девять рекомендаций, уже заключено пять социальных контрактов, ещё четыре находятся в стадии оформления. Размер социального контракта в регионе составляет 350 тысяч рублей;

– вопросы ветеранов помогают совершенствовать федеральное законодательство. Псковский филиал участвовал в подготовке предложений по расширению полномочий фонда, изменению условий получения социальных контрактов и другим инициативам, которые впоследствии были реализованы на федеральном уровне;

– за время работы в фонд поступило более 170 обращений по вопросам трудоустройства, положительно решено 65, остальные находятся в сопровождении. По вопросам переобучения поступило 165 обращений, свыше 70 уже закрыто положительно;

– в филиале действует сектор по трудоустройству, открыт зал «Работа России», регулярно проходят ярмарки вакансий и встречи с работодателями. Фонд сотрудничает с крупными предприятиями, силовыми ведомствами и органами власти, помогая ветеранам подобрать работу или пройти переобучение;

– фонд сопровождает ветеранов, желающих открыть собственное дело. На площадке филиала проходила федеральная образовательная программа «Свой бизнес», участники которой защищали свои предпринимательские проекты. Поддержку оказывают также банки и профильные министерства;

– большое внимание уделяется общественной, спортивной и патриотической деятельности. Более 300 ветеранов регулярно участвуют в спортивных мероприятиях, представляя Псковскую область на всероссийских соревнованиях и завоёвывая призовые места;

– в регионе работает Ассоциация ветеранов специальной военной операции Псковской области. Её представители активно участвуют в патриотическом воспитании молодёжи, проводят уроки, лекции общества «Знание», выступают наставниками и реализуют совместные проекты;

– в регионе развивается школа адаптивного спорта, где ветеранам доступны уже более шести видов спорта. В филиале оборудован спортивный зал и тир для тренировок по стрельбе, а с августа планируется открыть бесплатные занятия по бильярду для ветеранов;

– одним из наиболее востребованных направлений стала адаптация жилья. В Псковской области уже полностью адаптировано 16 жилых помещений ветеранов, ещё две квартиры находятся в работе, пять заявок рассматривает центральный аппарат фонда. Работы проводятся индивидуально: используются элементы системы «умный дом», специализированная мебель, оборудование кухни и ванной комнаты, робот-пылесос и другие решения – всего предусмотрено 86 возможных видов адаптации в зависимости от потребностей конкретного человека.