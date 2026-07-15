Прокуратура Псковской области: ПАИ – ведущий информационный ресурс региона

21:24, 15 июля 2026, ПАИ

Сотрудники прокуратуры Псковской области поздравили коллектив Псковского агентства информации с 25-летием издания.

В поздравлении отмечено, что сегодня ПАИ является ведущим информационным ресурсом региона, публикующим более сотни новостей и статей ежедневно. ПАИ неизменно придерживается высоких стандартов объективной журналистики, честно отражая жизнь области во всём её многообразии.

«Особо ценно ваше стремление к достоверности и взвешенному освещению событий. Именно эти принципы лежат в основе эффективного взаимодействия между средствами массовой информации и органами прокуратуры в деле защиты прав и законных интересов граждан», – подчёркивается в поздравлении.

Руководство и сотрудники областной прокуратуры пожелали коллективу ПАИ новых профессиональных высот, ярких проектов, неиссякаемой энергии и благодарной аудитории, а также выразили надежду, что работа агентства и впредь будет способствовать развитию правового сознания жителей Псковской области и укреплению законности в регионе.

Ранее сотрудников издания также поздравили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, начальник СЗГУ ЦБ России Павел Шаптала и управляющий отделением Центробанка РФ по Псковской области Андрей Токарев, начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех.

Псковское агентство информации (ПАИ) было зарегистрировано в Минпечати как интернет-СМИ в апреле 2001 года, а первой публикацией, открывшей его историю, стала новость о карнавале в Пскове от 13 июля того же года. В 2021 году, к своему 20-летию, ПАИ открыло собственный медиацентр в центре Пскова. Первым пресс-конференцию на новой площадке дал губернатор Михаил Ведерников.