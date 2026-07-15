В Опочке пройдёт областной конкурс «Золотой микрофон»
Конкурс и гала‑концерт областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Золотой микрофон» пройдёт в Опочке 18 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.
Конкурс направлен на сохранение лучших традиций исполнительского мастерства, выявление талантливых исполнителей, а также на совершенствование сценической культуры и воспитание художественного вкуса у артистов и зрителей.
Всех любителей эстрадной песни приглашают стать зрителями музыкального события, которое пройдёт в парке «Городской вал» в Опочке. Начало в 18:00.
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