В Опочке пройдёт областной конкурс «Золотой микрофон»

21:56, 15 июля 2026, ПАИ

Конкурс и гала‑концерт областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Золотой микрофон» пройдёт в Опочке 18 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Конкурс направлен на сохранение лучших традиций исполнительского мастерства, выявление талантливых исполнителей, а также на совершенствование сценической культуры и воспитание художественного вкуса у артистов и зрителей.

Всех любителей эстрадной песни приглашают стать зрителями музыкального события, которое пройдёт в парке «Городской вал» в Опочке. Начало в 18:00.